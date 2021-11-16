CONTINUANO I LAVORI SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE CATANIA
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma proseguono pure oggi i disagi sulla ss121, a quanti percorrono un’arteria strategica per il collegamento con Catania.
Pure oggi, 16 Novembre 2021, i lavori si stanno svolgendo nella carreggiata in direzione Catania nel tratto compreso tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo del Centro commerciale.
La chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando forti rallentamenti.
Al momento la circolazione è congestionata, con coda di circa 1 km in direzione Misterbianco.