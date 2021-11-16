95047

CONTINUANO I LAVORI SULLA SS121, LUNGHE CODE DIREZIONE CATANIA

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma proseguono pure oggi i disagi sulla ss121, a quanti percorrono un’arteria strategica per il collegamento con Catania.Pure oggi, 16 Novembre 2021, i...

A cura di Redazione Redazione
16 novembre 2021 08:00
News
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma proseguono pure oggi i disagi sulla ss121, a quanti percorrono un’arteria strategica per il collegamento con Catania.

Pure oggi, 16 Novembre 2021, i lavori si stanno svolgendo nella carreggiata in direzione Catania nel tratto compreso tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo del Centro commerciale.

La chiusura di una delle due corsie di marcia sta provocando  forti rallentamenti.

Al momento la circolazione è congestionata, con coda di circa 1 km in direzione Misterbianco.

 

