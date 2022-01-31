CONTINUANO I LAVORI SULLA SS121, LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA
A cura di Redazione
31 gennaio 2022 08:36
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente, ma è un altra giornata di passione per gli automobilisti che oggi hanno deciso di raggiungere Catania.
Proseguono i disagi sulla ss121, sono ripresi i lavori di ripristino del manto stradale che si stanno svolgendo nella carreggiata in direzione Catania nel tratto tra lo svincolo Palazzolo e lo svincolo centro commerciale.
Al momento la circolazione è congestionata, con coda di circa 1 km in direzione Catania , che inizia nei pressi dello svincolo di Paternò.