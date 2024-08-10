CONTROLLI A BIANCAVILLA: SANZIONI PER 20 MILA EURO E 6 VEICOLI SEQUESTRATI

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, hanno intensificato i controlli nel territorio di Bian...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, hanno intensificato i controlli nel territorio di Biancavilla, al fine di prevenire i reati predatori, soprattutto in arco serale e in un periodo come quello estivo, durante il quale molte abitazioni vengono lasciate incustodite per le ferie, nonché di garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

La particolare attività, pianificata su indicazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, ha interessato tanto il centro storico del paese, quanto le principali arterie di comunicazione che congiungono la cittadina alla trafficata strada provinciale.

I controlli sul campo dei militari dell’Arma hanno dapprima consentito di segnalare amministrativamente un 51enne biancavillese, trovato in possesso di una dose di cocaina nascosta all’interno del pacchetto di sigarette. Nell’occasione, l’uomo è stato perquisito perché, alla vista dei militari, ha cercato di nascondersi tra i clienti di un bar.

Tuttavia tale atteggiamento ingiustificato, ha insospettito la pattuglia che, pertanto, ha deciso di effettuare ulteriori accertamenti sul suo conto.

In una seconda fase del servizio, mentre alcune squadre di Carabinieri controllavano alcuni esercizi pubblici, presso i quali non sono state accertate violazioni, altre pattuglie hanno svolto numerosi posti di controllo, sanzionando degli automobilisti che si erano messi alla guida senza avere al seguito la patente, che non indossavano il casco protettivo a bordo di scooter, o ancora che circolavano su mezzi privi della prevista copertura assicurativa o revisione.

In tale contesto, sono state elevate multe per oltre 20.000 euro e sono stati sequestrati 6 veicoli. In totale, sono state identificate 55 persone e 27 veicoli.

I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno nel comprensorio biancavillese anche nei prossimi giorni, soprattutto col sopraggiungere del ferragosto, con lo scopo di garantire sempre maggiore sicurezza a cittadini e turisti.