Controlli a Catania, multati titolari di due ristoranti del centro

“Buona Estate Sicura”, è il nome dell’operazione in corso da qualche tempo ed attuata dai Carabinieri di Catania. La particolare attività è finalizzata a vigilare sulla violazione delle norme che regolano la normale vita di cittadini e turisti che, in queste giornate estive, vedono la città ancora più popolata.

A riguardo, i Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, supportati dai colleghi della C.I.O. e dal personale della Polizia Locale, sono stati impegnati in un servizio di controllo del centro storico, volto a contrastare l’illegalità diffusa e il fenomeno dell’occupazione abusiva del suolo pubblico. Nel corso di tale attività, i militari dell’Arma hanno contravvenzionato i titolari di 2 ristoranti ubicati nei pressi del teatro Bellini per “occupazione del suolo pubblico”, in quanto avevano occupato il marciapiede antistante i loro locali con tavolini e sedie senza essere in possesso di alcuna autorizzazione comunale. Agli stessi è stata comminata una multa dell’importo di 173,00 €. Nel contesto operativo in questione, i Carabinieri hanno altresì contravvenzionato il titolare di minimarket asiatico, non aver rispettato il previsto orario di chiusura disciplinato da apposita ordinanza comunale. Nello specifico l’esercente è stato colto a vendere bevande molto oltre l’orario in cui avrebbe dovuto chiudere la saracinesca e l un ynpertanto per lui è scattata una salata multa.

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno identificato 38 soggetti e controllato 23 veicoli.