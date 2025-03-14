CONTROLLI A CATANIA: PEDANE D’ACQUA E AUTO DA NOLEGGIARE OCCUPANO IL SUOLO PUBBLICO, SCATTANO LE SANZIONI

La Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Locale-Reparto Annona, nella giornata di ieri ha sanzionato i titolari di due attività commerciali ubicate in Via Palermo, a pochi passi dalla centralissim...

La Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Locale-Reparto Annona, nella giornata di ieri ha sanzionato i titolari di due attività commerciali ubicate in Via Palermo, a pochi passi dalla centralissima Piazza Palestro.

Nei giorni scorsi, alcuni cittadini hanno segnalato la pubblicità di un noleggiatore di auto di via Palermo che metteva in mostra su un noto social network le macchine offerte ai clienti.

Dalla visione dei video era evidente che le auto venivano parcheggiate sul suolo pubblico senza alcuna autorizzazione, occupando buona parte della corsia riservata ai veicoli in marcia, costringendo, al passaggio degli autobus, i conducenti a dover invadere la corsia opposta di marcia o a fermarsi bloccando il traffico.

Ieri, è stato effettuato un controllo congiunto, attività che la Polizia di Stato e la Polizia Locale ormai svolgono da tempo, grazie al quale sono state ripristinate le condizioni di legalità proprio in quel tratto di strada di via Palermo.

Al termine del controllo il titolare dell’autonoleggio è stato sanzionato per aver affisso pannelli e stalli pubblicitari senza avere alcuna autorizzazione, per aver occupato il suolo pubblico con le auto da noleggiare e, inoltre, per non aver registrato i noleggi sui registri, così come previsto dalla normativa vigente. Nei suoi confronti sono state applicate sanzioni per quasi 1.500 euro ed è stata avanzata la proposta di sospensione dell’attività per 5 giorni.

Subito dopo la prima verifica, a pochi metri dall’autonoleggio, i poliziotti hanno notato un commerciante che aveva occupato il marciapiedi con diverse pedane d’acqua. Anche in questo caso gli agenti hanno proceduto al controllo contestando l’occupazione abusiva del suolo pubblico senza avere alcuna autorizzazione, applicando la sanzione di 173 euro e la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale per 5 giorni.

I controlli della Polizia Locale e della Polizia di Stato continueranno, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini che pervengono sempre più puntuali e complete, tanto da poter effettuare mirati interventi per il ripristino delle condizioni di legalità