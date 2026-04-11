Controlli a tappeto a Catania: scoperti tre pusher con cocaina e marijuana

La Polizia di Stato di Catania ha effettuato, nei giorni scorsi, mirati servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di droga, con una serie di controlli a tappeto in tutti i quartieri della città.

In particolare, i “falchi” della Squadra Mobile hanno eseguito un blitz nella zona di via Capo Passero, con particolare attenzione ai luoghi in cui recentemente sono state compiute operazioni antidroga, smantellando vere e proprie piazze di spaccio.

Grazie ad un’attenta e minuziosa attività di osservazione, i poliziotti hanno individuato tre ragazzi, un 22enne, un 18enne e un 17enne, sorpresi a spacciare stupefacenti. Con un’azione fulminea, i “falchi” hanno bloccato i tre giovani, i quali, colti di sorpresa, non sono riusciti a sfuggire ai controlli dei poliziotti che hanno sbarrato loro tutte le possibili vie di fuga.

Dopo aver proceduto alla loro identificazione, i poliziotti li hanno perquisiti, trovandoli in possesso, complessivamente, di 54 dosi di cocaina del peso di circa 19 grammi, di 47 dosi di marijuana del peso di circa 83 grammi e di una dose di hashish.

Tutta la droga è stata sequestrata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, verrà distrutta, mentre i tre giovani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Come disposto dal PM di turno presso il Tribunale di Catania, il 22enne e il 18enne sono stati condotti in carcere, mentre il 17enne, su disposizione del PM presso il Tribunale per i Minorenni, è stato condotto nel Centro di Prima Accoglienza.