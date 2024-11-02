CONTROLLI ALLA MOVIDA A BIANCAVILLA: TRE DENUNCE E SANZIONI PER 14.000 EURO

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i Carabinieri della Stazione di Biancavilla, con il supporto dei coll...

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, i Carabinieri della Stazione di Biancavilla, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo (CIO) del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno intensificato le attività di vigilanza per prevenire ogni forma di illegalità e garantire il rispetto del Codice della Strada.

Numerosi posti di controllo, sia fissi che dinamici, sono stati predisposti lungo i tratti stradali principali della cittadina, con l’impiego dell’etilometro per accertare eventuali casi di guida sotto l’influenza di alcol.

I Carabinieri hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 29enne che, fermato e sottoposto all’alcol test, presentava un tasso alcolemico quasi doppio rispetto al limite consentito. Nonostante ciò, si trovava alla guida di una moto Honda X-ADV, mettendo in serio pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada.

Un coltello a scatto, invece, è stato scovati dai Carabinieri all’interno dell’autovettura di un 21enne, mentre, nella macchina di un 28enne, era ben nascosto un tirapugni artigianale, costruito con un tubo idraulico in ferro zincato, al quale erano stati saldati alcuni micidiali tondini di ferro, un’arma improvvisata ma potenzialmente letale.

Nel corso dell’attività, inoltre, durante alcuni posti di controllo, i militari dell’Arma hanno sorpreso quattro giovani, di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, tutti con piccole quantità di marijuana e cocaina nelle tasche che, naturalmente, sono stati segnalati alla Prefettura di Catania quali assuntori di stupefacenti.

Le pattuglie in campo hanno controllato complessivamente 61 persone e 28 veicoli, comminando sanzioni al codice della strada per circa di 14.000 €, sottoponendo a fermo amministrativo 4 veicoli per mancanza della prevista copertura assicurativa, guida con il telefono cellulare, guida senza patente.