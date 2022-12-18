CONTROLLI ALLE AGENZIE DI SCOMMESSE: 4 DENUNCIATI.

I Carabinieri delle Stazioni di Gravina di Catania, Valverde e San Gregorio di Catania, con il supporto del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato accertamenti nell’ambit...

I Carabinieri delle Stazioni di Gravina di Catania, Valverde e San Gregorio di Catania, con il supporto del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato accertamenti nell’ambito di una campagna di controlli, disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, finalizzata alla prevenzione e alla repressione del gioco illegale, alla sicurezza del gioco e alla tutela dei minori, al fine di contrastare il fenomeno delle scommesse illecite, a maggior ragione in occasione del campionato mondiale di calcio in Quatar.

Nella circostanza, al termine dell’attività ispettiva, 4 titolari di agenzie di scommesse, ubicate nei Comuni di Gravina di Catania e San Gregorio di Catania, sono stati denunciati per “esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”, poiché all’interno delle rispettive sale, erano presenti allibratori non autorizzati dall’Agenzia Dogane e Monopoli, che raccoglievano le puntate.

Il proprietario di una quinta agenzia, sempre di San Gregorio di Catania, e il titolare di un bar tabacchi di Valverde, sono stati invece deferiti per aver “messo a disposizione in luogo aperto al pubblico, apparecchi destinati al gioco, non rispondenti alle caratteristiche stabilite dal TULPS”.