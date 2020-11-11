CONTROLLI ANTI COVID-19 A CATANIA E MISTERBIANCO, SANZIONI 6 PERSONE PER IL MANCATO UTILIZZO DELLE MASCHERINE

I Carabinieri della Comando Provinciale di Catania, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura per il contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus, viste le nuove restrizioni im...

I Carabinieri della Comando Provinciale di Catania, coerentemente con gli indirizzi strategici della Prefettura per il contrasto alla diffusione epidemica da coronavirus, viste le nuove restrizioni imposte, hanno intensificato lo svolgimento dei servizi finalizzati a garantire il rispetto delle norme di settore da parte dei cittadini e degli esercenti di ogni categoria.

L’attività è finalizzata alla sensibilizzazione della popolazione al rispetto delle norme concernenti l’utilizzo delle mascherine protettive anche in ambiente esterno, nonché delle disposizioni relative al coprifuoco dalle ore 22.00 alle 05.00 e al divieto di spostamento in un comune diverso da quello di domicilio, senza un giustificato motivo.

Nel corso del servizio sono stati altresì controllati 9 esercizi commerciali, 42 veicoli ed identificate 77 persone, nonché elevate 6 sanzioni amministrative per il mancato utilizzo delle mascherine protettive ed 8 per il mancato rispetto del coprifuoco disposto con il DPCM del 3 novembre 2020, per un ammontare complessivo di 5866,68 Euro.