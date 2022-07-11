CONTROLLI DEI CARABINIERI A MISTERBIANCO, MULTA SALATA PER UN MECCANICO CHE SVERSAVA OLII ESAUSTI

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa con il supporto del 12° Reggimento “Sicilia” e l’ausilio della Polizia Locale sono stati impegnati nella mattinata in un servizio coordinato final...

I Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa con il supporto del 12° Reggimento “Sicilia” e l’ausilio della Polizia Locale sono stati impegnati nella mattinata in un servizio coordinato finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa.

Le attività di verifica, che hanno riguardato tra l’altro diverse attività commerciali, hanno fornito ai militari riscontri utili all’esito del controllo effettuato in un’officina meccanica a Misterbianco.

Il titolare, un 47enne catanese, è stato denunciato per violazione delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del Codice della Strada in materia di disciplina delle attività di autoriparazione. In particolare, da un’ispezione dei locali dell’officina sono stati riscontrati sversamenti illeciti di oli e liquidi speciali contenuti in 9 motori di autovetture presenti nell’attività e che sono state poi sottoposte a sequestro.

Contestualmente si è proceduto al sequestro amministrativo di tutte le attrezzature dell’officina e al titolare è stata altresì comminata la sanzione amministrativa di 5.146 euro per mancanza di segnalazione certificata di inizio attività (scia) e di iscrizione alla Camera di Commercio.

Nel medesimo contesto operativo sono stati effettuati controlli alla circolazione stradale che hanno consentito di identificare diverse persone e veicoli, rilevare violazioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa o revisione periodica e beccare automobilisti alla guida mentre usavano il telefono cellulare.

I carabinieri hanno verificato anche la presenza in casa di persone sottoposte a misure restrittive, mentre, a seguito delle perquisizioni personali eseguite per la ricerca di droga è stato segnalato alla locale Prefettura, quale assuntore, una persona trovata in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.