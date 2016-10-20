Controlli dei carabinieri su sicurezza stradale e uso del casco

A Paternò controllate 120 persone: sequestrati 5 motocicli

95047.it I carabinieri della Compagnia di Paternò hanno intensificato i controlli sulla circolazione e sicurezza stradale nelle principali arterie del territorio cittadino.

Durante il servizio predisposto, che ha visto l’impiego di numerosi uomini e mezzi, sono state elevate 20 contravvenzioni al Codice della Strada per complessivi 1800 euro, decurtati 30 punti alle patenti di guida, sequestrati 5 motocicli per guida senza casco e 4 per mancanza di copertura assicurativa, controllate 120 persone ed 80 tra autovetture e ciclomotori.