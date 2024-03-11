CONTROLLI DELLA POLIZIA DI STATO NEL QUARTIERE “SAN CRISTOFORO”, SCOPERTE ALTRE STALLE ABUSIVE

Proseguono senza sosta i controlli a tappeto della Polizia di Stato nel Quartiere “San Cristoforo”.Ieri mattina, in esecuzione di una specifica ordinanza del Questore di Catania, sono stati effettuati...

Ieri mattina, in esecuzione di una specifica ordinanza del Questore di Catania, sono stati effettuati una serie di verifiche in tutto il quartiere finalizzate a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità.

In campo gli agenti del Commissariato “San Cristoforo”, della Squadra a Cavallo e Cinofili, con l’ausilio di personale veterinario dell'A.S.P., che hanno eseguito mirati controlli volti ad accertare e verificare la presenza di animali allevati abusivamente.

L’attività degli agenti si è concentrata in particolare sul fenomeno delle stalle abusive.

I controlli effettuati all’interno del cortile di un’abitazione e all’interno di un garage, hanno consentito di individuare tre cavalli che, tenuti in condizioni non idonee, sono stati sequestrati.

I proprietari, un 73enne e un 51enne, pluripregiudicati, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. A questo vanno aggiunte le ulteriori contestazioni di illeciti amministrativi a cura del personale ASP.

L’attività della Questura si inquadra in un più ampio e costante monitoraggio del fenomeno che ha consentito, negli ultimi mesi e per le stesse motivazioni, il sequestro di altre stalle abusive e di cavalli.