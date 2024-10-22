CONTROLLI IN UNA TRATTORIA DI VIA PLEBISCITO: LAVORATORI IN NERO E ALIMENTI NON TRACCIATI. SANZIONI PER OLTRE 60 MILA EURO

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato nelle attività di ristorazione a tutela della salute pubblica e per verificare il rispetto di tutte le norme di settore, così come disposto da...

L’attività, coordinata dalla Questura, ha visto impegnati gli agenti della Divisione Anticrimine, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente al personale dell’Ispettorato del Lavoro, del Servizio Veterinario dell’Asp, dello Spresal, del Corpo Forestale e della Polizia Locale-Annona.

I controlli sono stati eseguiti, nel corso dell’ultimo weekend, in una nota trattoria di via Plebiscito che, prevalentemente, somministra carne equina.

Diverse le irregolarità riscontrate, sia sul piano della sicurezza sui luoghi di lavoro e della posizione dei lavoratori, sia per quanto riguarda la tracciabilità di diversi alimenti.

Complessivamente, sono state comminate sanzioni per oltre 60 mila euro.

Nello specifico, il personale dell’Ispettorato del Lavoro ha verificato la mancata tracciabilità della retribuzione dei lavoratori, in quanto retribuiti in contanti, con conseguente sanzione amministrativa di 40 mila euro.

Due lavoratori, invece, sono risultati sprovvisti di documentazione di assunzione, con conseguente provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e l’elevazione di una sanzione di 2500 euro. Irrogata la sanzione massima prevista di 4 mila euro per la presenza di lavoratori in nero.

Lo Spresal ha rilevato, invece, irregolarità nello spogliatoio dei dipendenti, unico anziché separato per genere, come previsto dalla normativa. In questo caso, è stata contestata una sanzione di 7500 euro.

Otto chili di pesce e preparati alimentari sono risultati privi di tracciabilità e, così come rilevato dal Corpo Forestale e dal servizio Veterinario dell’Asp, quasi un chilo di salumi è risultato scaduto per cui è scattata la sanzione di 1500 euro.

Quanto rinvenuto è stato sequestrato, come pure l’olio servito, privo di anti rabbocco, con la relativa sanzione di 2 mila euro.

La Polizia Locale, inoltre, ha rilevato alcune criticità relative all’accensione di fuochi non autorizzata, all’installazione abusiva di una tenda e alla mancanza di scia sanitaria relativa al deposito attiguo al locale commerciale, elevando sanzioni per complessivi 3.446 euro.