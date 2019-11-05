CONTROLLI RAFFORZATI LUNGO LA STATALE 121, PATENTE RITIRATA A DUE GIOVANI

Come stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, tenutosi in Prefettura lo scorso 21 ottobre, sono stati pianificati dei servizi a cura del...

Come stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, tenutosi in Prefettura lo scorso 21 ottobre, sono stati pianificati dei servizi a cura del Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale”, che con la Sezione Polizia Stradale di Catania ha operato al fine di prevenire ed accertare le violazioni in materia di circolazione stradale e prevenire il c.d. fenomeno delle “Stragi del Sabato Sera”, anche in vista degli eventi organizzati per la festa di HALLOWEN , ha potenziato lo scorso fine settimana, nelle fasce orarie 19/01 e 01/07, i servizi lungo la S.S.121 – recentemente teatro di un tragico incidente stradale che ha visto coinvolte giovani vittime - predisponendo lungo l’itinerario da e per il capoluogo catanese, servizi di pattugliamento finalizzati in modo particolare al contrasto delle condotte di guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito di assunzione di alcool e droghe.

Sono stati effettuati controlli lungo le strade principali dell’interland catanese percorse dai giovani al rientro dai locali notturni.

Circa 30 sono i conducenti di autovetture sottoposti al controllo, quasi tutti giovani di età compresi tra i venti e i trent’anni. Due di loro sono risultati positivi all’etilometro – l’apparecchiatura in uso alle pattuglie in grado di misurare la quantità di alcool ingerita - essendogli stato riscontrato rispettivamente ad uno, un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro ed all’altro “neopatentato” un tasso pari a 0,25 grammi per litro.

Trattandosi di una quantità di alcool 1,5 grammi per litro molto elevata, punita dal codice della strada con una sanzione penale, il giovane è stato denunciato all’A.G., il neopatentato, invece, è stato sottoposto ad una sanzione amministrativa; nei confronti di entrambi è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Sono stati 13 i verbali redatti per violazione alle norme di comportamento del codice della strada, di cui 5 per mancanza di copertura assicurativa, con relativo sequestro amministrativo del veicolo e 1 per mancanza di revisione.

Scopo fondamentale di servizi come questo, che verranno ulteriormente ripetuti ed incrementati nei prossimi fine settimana anche lungo le altre arterie principali che conducono a questo capoluogo, non è solo reprimere condotte estremamente pericolose, ma è anche soprattutto sensibilizzare su strada tutti i conducenti di veicoli fermati, affinché possano acquisire sempre più la consapevolezza che la necessità di dover rimanere sobri alla guida è finalizzata non ad evitare una multa o (nei casi più gravi) un processo penale, ma ad evitare di danneggiare il bene più prezioso che abbiamo, la propria vita e quella degli altri.

I controlli proseguiranno a cura della Polizia Stradale e della Questura.