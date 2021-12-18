CONTROLLI SERRATI ANTICOVID A CATANIA, MISTERBIANCO E GRAVINA

Nel novero delle attività poste in essere dal Comando Provinciale Carabinieri per l’attuazione delle linee strategiche acquisite condivise in sede prefettizia, condivise con le altre forze di polizia...

Nel novero delle attività poste in essere dal Comando Provinciale Carabinieri per l’attuazione delle linee strategiche acquisite condivise in sede prefettizia, condivise con le altre forze di polizia per garantire l’osservanza delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione epidemica, le Compagnie di Catania Fontanarossa e Gravina di Catania hanno svolto mirati servizi nell’ambito dei rispettivi territori di competenza.

L’attività svolta ha riguardato nello specifico la verifica delle certificazioni “green pass” negli esercizi pubblici o nei locali nei quali, per accedervi, è obbligatorio il possesso della certificazione.

Il titolare di un centro scommesse a Catania e di una panetteria a Misterbianco sono stati sanzionati perché sprovvisti del “green pass”, così come anche 5 avventori.

Nel territorio di Gravina di Catania, analogamente, sono stati sanzionati i titolari di due bar perché non hanno verificato il possesso del green pass e due avventori che, invero, ne erano sprovvisti.

L’attività ha complessivamente consentito di controllare 702 persone e 128 esercizi commerciali, nonché di elevare sanzioni amministrative per complessivi 3.920 euro.