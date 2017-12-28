CONTROLLI SULL'ILLECITA PRODUZIONE E DIFFUSIONE DEI “BOTTI” IN PROVINCIA, SEQUESTRATI OLTRE 1000 KG DI MATERIALE

Allo scopo di verificare la legittimità della produzione e della distribuzione dei fuochi d’artificio, specie in questo delicato periodo di festività, i capillari controlli effettuati dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura sono stati estesi anche alle aziende di produzione e/o di vendita di prodotti pirotecnici, situate nel comprensorio della provincia di Catania.

Le operazioni di accertamento si sono sviluppate ad ampio raggio e hanno riguardato depositi e opifici siti nei comuni di Mineo, Acireale e Belpasso, con esiti a dir poco eclatanti: in quattro aziende su cinque, infatti, sono state riscontrate irregolarità di rilevanza penale, quali la mancata osservanza delle prescrizioni previste dalla licenza; in due occasioni, è stato anche rinvenuto materiale esplodente abusivamente detenuto.

In totale, sono 1.858 i kilogrammi di materiale esplodente sottoposti a sequestro e quattro sono state le persone denunciate all’Autorità Giudiziaria.