CONTROLLO ANTIDROGA DEL COMMISSARIATO DI ADRANO

Agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato G.G., di anni 27, già con precedenti di polizia, per detenzione e produzione illecita di sostanze stupefacenti.Da tempo gli agenti avevano predispos...

Agenti del Commissariato di Adrano hanno denunciato G.G., di anni 27, già con precedenti di polizia, per detenzione e produzione illecita di sostanze stupefacenti.

Da tempo gli agenti avevano predisposto mirati servizi per accertare la veridicità di alcune segnalazioni che indicavano il 27enne come presunto detentore di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, pertanto, i poliziotti hanno effettuato un’accurata perquisizione dell’abitazione dell’uomo, grazie alla quale hanno scoperto diversi fiori di marijuana e due bustine in cellophane contenenti marijuana opportunamente nascosti dentro una scatola di scarpe e sotto il divano e dei semi e una pianta di marijuana con diverse infiorescenze.

Per tale motivo di G.G. è stato deferito all’Autorità giudiziaria, a disposizione della quale verrà posta anche la sostanza stupefacente sequestrata.

Sono in corso ulteriori controlli serrati condotti dalla Polizia di Stato nel territorio del Comune di Adrano, mirati alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti.