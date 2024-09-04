CONTROLLO DEL TERRITORIO A RANDAZZO: OLTRE 130 PERSONE IDENTIFICATE, MOLTI SANZIONATI PER USO DEL TELEFONO ALLA GUIDA

Strade affollate, partenze e ritorni dalle residenze estive, molte alle pendici dell’Etna, che rendono in questo periodo dell’anno le strade statali della provincia di Catania particolarmente traffica...

Strade affollate, partenze e ritorni dalle residenze estive, molte alle pendici dell’Etna, che rendono in questo periodo dell’anno le strade statali della provincia di Catania particolarmente trafficate e insidiose.

Per questo è sempre alta l’attenzione della Polizia Stradale, anche nelle settimane successive al ferragosto, attraverso un’attenta azione di prevenzione e di accertamento delle eventuali violazioni in materia di circolazione stradale.

In particolare, il Distaccamento della Polizia Stradale di Randazzo ha intensificato i controlli al fine di garantire il rispetto del Codice della Strada lungo le strade pedemontane.

L’intensa attività condotta negli ultimi giorni, infatti, ha consentito il controllo di un centinaio di veicoli e l’identificazione di oltre 130 persone, molte delle quali sono state sanzionate per l’uso del telefono durante la guida, mancanza della cintura di sicurezza o della copertura assicurativa del veicolo sul quale sono stati sorpresi alla guida.

L’attività di verifica in argomento, che continuerà anche nelle prossime settimane, è inserita nel più ampio contesto dei controlli che Polizia di Stradale sta realizzando in tutta la provincia di Catania.

Particolare attenzione verrà dedicata al tema della sicurezza stradale e al rispetto delle regole per la salvaguardia della propria e altrui incolumità, con specifico riferimento al rispetto dei limiti di velocità e alla necessaria revisione dei dispositivi di equipaggiamento, anche in vista dell’imminente stagione autunnale.