Contromano in scooter a Catania: 16enne beccato con cocaina e marijuana, arrestato

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, un minorenne di 16 anni, residente a Catania, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, gli investigatori hanno notato che il giovane stava percorrendo contromano piazza Cavour a bordo di uno scooter, guardandosi intorno come per assicurarsi di non essere seguito. Ovviamente il controllo è subito scattato, e non solo per la violazione al Codice della Strada. I Carabinieri hanno, infatti, intuito che c’era dell’altro perciò, dopo averlo bloccato in condizioni di piena sicurezza, hanno anche eseguito una perquisizione.

Nascoste nello scooter, i militari dell’Arma hanno rinvenuto diverse dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina, nonché 250 euro, denaro ritenuto compatibile con un’attività di spaccio al dettaglio.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, droga e denaro sono stati sequestrati e il minorenne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni, condotto presso il Centro di Prima Accoglienza.