CONTROMANO PER 10 CHILOMETRI SULLA A19 PALERMO-CATANIA, BLOCCATO E MULTATO

11 settembre 2022 08:43
Un uomo di 74 anni ha imboccato contromano la corsia sulla Palermo-Catania, percorrendo circa dieci chilometri in direzione Catania. È stato bloccato e multato dalla polizia stradale.

A quanto si è appreso, l'automobilista è entrato dallo svincolo dell'agglomerato industriale di Termini Imerese. Diversi automobilisti hanno chiamato la sala operativa della polizia stradale segnalando il pericolo. Alla fine la corsa è stata bloccata da una pattuglia di agenti del distaccamento di Buonfornello della Polstrada.

L'automobilista è stato multato per guida contromano: la sanzione va da duemila a ottomila euro, oltre alla revoca della patente per due anni.

