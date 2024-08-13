CONTROMANO PER 20 KM SULLA CATANIA MESSINA: 75ENNE FERMATO DALLA POLSTRADA, PATENTE REVOCATA E MULTA SALATA

Andava contromano in autostrada di notte. Patente revocata a un uomo di 75 anni residente in provincia di Catania fermato da una pattuglia della polizia stradale sull’autostrada A/18 la scorsa notte....

Andava contromano in autostrada di notte. Patente revocata a un uomo di 75 anni residente in provincia di Catania fermato da una pattuglia della polizia stradale sull’autostrada A/18 la scorsa notte. È stato bloccato dopo aver percorso contromano quasi 20 chilometri, viaggiando in direzione Messina sulla carreggiata che porta verso Catania.

Intorno all’1.30 è scattato l’allarme per un veicolo che procedeva sulla corsia di sorpasso a forte velocità sfiorando le altre auto. Immediatamente, la pattuglia della Polstrada in modalità safety car ha rallentato e fermato il traffico all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo.

L’anziano è apparso subito agli agenti in evidente stato confusionale. Molto probabilmente, dopo essere entrato per errore in autostrada, allo svincolo di Acireale, l’anziano ha invertito la marcia dirigendosi inconsapevolmente contromano sino allo svincolo di Fiumefreddo. L’uomo non sapeva dove si trovava, era spaventato dai fari delle altre auto, credendo di essere su una strada urbana. Gli agenti hanno inizialmente chiamato un’ambulanza ma, a parte lo stato confusionale, l’uomo stava bene. Portato, poi, in caserma è stato raggiunto da un familiare avvisato dalla polstrada.

Per l’anziano scatterà la revoca della patente e una multa salatissima: l’importo varia da 2.046 a 8.186 euro. Inoltre, perderà 10 punti dalla patente. Previsto anche il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.