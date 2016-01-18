Contrordine: l’Irpef potrebbe dimezzarsi già quest’anno

Oggi l’incontro della commissione Bilancio con il segretario generale sulla “delibera della discordia”: l’impegno del primo cittadino a tagliare l’Addizionale. Esulta Virgolini. Fortemente critica la minoranza

95047.it L’ennesima puntata della telenovela legata all’Addizionale Irpef è andata in onda nel pomeriggio di oggi. Nella stanza del segretario generale, Maria Concetta Floresta, era infatti in programma l’incontro con la commissione Bilancio a proposito dell’arcinota questione legata alla “delibera della discordia” sull’aliquota schizzata allo 0.8%.

Ebbene, il primo cittadino Mauro Mangano si è impegnato a tornare già da quest’anno allo 0.4% di Addizionale: l’input del segretario è stato comunque quello di dover, in ogni caso, inviare una comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze previo inserimento nel Documento unico di programmazione.

Una soddisfazione per il consigliere Virgolini (“Avevo ragione ed è stato accolta in toto la mia richiesta di dimezzare già da quest’anno l’Addizionale”); restano, tuttavia, scettici i consiglieri di minoranza (“Andremo avanti rivolgendoci all’assessorato agli Enti locali perché l’emendamento è palesemente illegittimo: c’è troppa confusione e, soprattutto, poca chiarezza”).