COPPA ITALIA DILETTANTI: IL PATERNÒ AFFRONTA IL MANDURIA. APPELLO DELLA SOCIETÀ: DOMANI TUTTI ALLO STADIO PER SOSTENERE IL SOGNO!"

Dopo una vittoria entusiasmante sabato scorso in casa per 1-0 contro l'Imesi Atletico Catania, il Paternò Calcio è pronto ad affrontare una nuova sfida determinante. La squadra si prepara con grande d...

Dopo una vittoria entusiasmante sabato scorso in casa per 1-0 contro l'Imesi Atletico Catania, il Paternò Calcio è pronto ad affrontare una nuova sfida determinante.

La squadra si prepara con grande determinazione per la partita di mercoledì alle ore 15 al Falcone Borsellino, che sarà il ritorno dei quarti di finale della fase nazionale di Coppa Italia Eccellenza, contro il Manduria.

L'andata si era conclusa con un pareggio 0-0, quindi l'attesa per il match di ritorno è ad altissimo livello.

La vittoria di sabato ha rinvigorito lo spirito della squadra, che ora affronta questa partita con la consapevolezza della propria forza e del proprio talento. I giocatori sono concentrati e determinati a dare il massimo sul campo, sapendo di avere il sostegno caloroso dei propri tifosi.

La società del Paternò Calcio invita tutta la città a unirsi a loro per questo momento speciale.

L’amministratore delegato, Franco Di Perna, dichiara è un momento cruciale per dimostrare il vero spirito sportivo e l'unità della comunità. La squadra ha bisogno del sostegno di tutti, senza eccezioni. L'appello è chiaro e appassionato: "Senza se, senza ma. Mercoledì tutti al Falcone-Borsellino."

È un momento di grande emozione e attesa per i tifosi del Paternò Calcio. Tutta la città è pronta a sostenere la propria squadra del cuore, con la speranza di vedere i propri colori trionfare sul campo. Sognare insieme è il motto di questa stagione, e mercoledì sarà l'occasione perfetta per vivere questo sogno tutti insieme. Forza Paternò Calcio!