COPPA ITALIA ECCELLENZA, TERAMO – PATERNO’ 2-1

Ritorna con una sconfitta, il Paternò da Teramo, anche se la gara di ritorno prevista per il 3 aprile a Paternò, potrebbe essere decisiva.

Infatti, in virtù del regolamento, con il quale i gol in trasferta valgono doppio, al Paternò basterebbe una vittoria per 1-0 per accedere alla finale di Coverciano.

Una buona prestazione del Paternò, davanti ad una squadra che conduce il proprio girone con 5 punti di vantaggio sulla seconda (con una partita in meno), e ben 17 sulla terza, e con un attacco stellare che ha realizzato 87 gol in 29 partite.

Per questo l’impresa di oggi del Paternò, che ha giocato alla pari, non è da poco. Teramo in vantaggioall’11’ con Vanzan, ma al 42’ Asero pareggia.

Nel secondo tempo forcing del Teramo che riesce a passare con Tourè al 72’. Nel finale, il Paternò cerca più volte il pari, ma non riesce a trovare il gol del pari.

Ora sfida di ritorno a Paternò il 3 aprile, dove serviranno cuore, gambe e uno straordinario tifo per passare il turno.

TERAMO: Negro; Furlan, Pepe, Cangemi, Vanzan, Massarotti, Sanseverino, Ferraioli, D’Egidio (87' Marcado), Oses (55' Tourè), Santirocco (73' Dos Santos). A disp.: Di Donato, Cipolletti, De Marcellis, Palmentieri, Cutilli, Rei. All. Pomante

PATERNÒ (3-5-2): Romano; Mollica (76' Sangare), Intzidis, Panarello; Messina, Greco, Valenca, Viglianisi (81' Fratantonio), Asero; Belluso (76' Giannaula), Micoli. A disp.: Truppo, Napoli, Lo Monaco, Virgillito, Grasso. All. Raciti.

ARBITRO: Mammoli di Perugia (Orlando-Lauri).

MARCATORI: 11' Vanzan, 42' Asero, 72' Tourè

NOTE: ammoniti Panarello, Vanzan, Massarotti, Ferraioli, Negro, Fratantonio. Espulsi: al 92' Fratantonio per doppia ammonizione. Spettatori 800 (circa 30 rossazzurri).