COREA DEL NORD, VIETATO RIDERE E BERE ALCOL PER UNDICI GIORNI. L'ORDINE DI KIM JONG-UN PER COMMEMORARE IL PADRE

Secondo quanto riferito, Kim Jong-un ha proibito ai cittadini di ridere per un periodo di lutto di 11 giorni.

Un sorrisetto, una risatina o una risata ad alta voce potrebbero avere conseguenze molto gravi.

Oggi, 17 dicembre, ricorrono i 10 anni dalla morte di Kim Jong Il e, per celebrare l’occasione, suo figlio, Kim Jong-un, ha stabilito che ai membri del pubblico sarà vietato ridere, bere alcolici o impegnarsi in attività piacevoli per 11 giorni interi, secondo un cittadino del paese.

Il periodo di lutto si svolgerà in 11 giorni anziché i soliti 10 perché è il decimo anniversario della morte di Kim Jong Il.

Il residente, dal confine nord-orientale di Sinuiju, ha anche notato che non puoi “gridare forte” anche se “il tuo familiare muore durante il periodo del lutto” e che “il corpo deve essere portato fuori dopo che è finito”.

“Le persone non possono nemmeno festeggiare i propri compleanni se rientrano nel periodo del lutto”, hanno detto.

I residenti si lamentano che i vivi sono costretti a piangere queste due persone fino alla morte.

Lo rende noto la Khaama Press News Agency.