COREA DEL SUD, ALMENO 59 MORTI ALLA FESTA DI HALLOWEEN: SONO STATI SCHIACCIATI DALLA FOLLA. OLTRE 150 FERITI
Sono almeno 59 i morti e 150 i feriti a Seul per la calca creatasi in una festa per Halloween: lo riferisce l’agenzia sudcoreana Yonhap che cita le autorità. Nel quartiere di Itaewon migliaia di persone stavano festeggiando Halloween in un noto locale della capitale. Un portavoce dei vigili del fuoco ha affermato che 140 ambulanze sono state inviate sul posto per curare le vittime.
BREAKING: Many bodies on the streets following a massive stampede during a Halloween party in Itaewon, South Korea. At least 30 confirmed dead, with unconfirmed reports of up to 80 people dead.#Itaewon #이태원 #이태원사고 #압사사고 pic.twitter.com/WQYMhO0PYu
— BNL NEWS (@BreakingNLive_) October 29, 2022