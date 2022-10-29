COREA DEL SUD, ALMENO 59 MORTI ALLA FESTA DI HALLOWEEN: SONO STATI SCHIACCIATI DALLA FOLLA. OLTRE 150 FERITI

Sono almeno 59 i morti e 150 i feriti a Seul per la calca creatasi in una festa per Halloween: lo riferisce l’agenzia sudcoreana Yonhap che cita le autorità. Nel quartiere di Itaewon migliaia di perso...

Sono almeno 59 i morti e 150 i feriti a Seul per la calca creatasi in una festa per Halloween: lo riferisce l’agenzia sudcoreana Yonhap che cita le autorità. Nel quartiere di Itaewon migliaia di persone stavano festeggiando Halloween in un noto locale della capitale. Un portavoce dei vigili del fuoco ha affermato che 140 ambulanze sono state inviate sul posto per curare le vittime.