CORLEONE SCOPERTI 3000 LITRI DI LATTE NON TRACCIATO DESTINATI AL CONSUMO

I finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno sequestrato 3 mila litri di latte crudo bovino destinato alla trasformazione in prodotti caseari. In particolare, i militari della Tenenza di Corleone, nel corso di un servizio d’istituto, hanno fermato e sottoposto a controllo un autoveicolo per il trasporto di latte (cisterna).

I successivi accertamenti, effettuati anche con l’ausilio e il supporto del Servizio Veterinario dell’ASP di Corleone, hanno permesso di constatare che all’interno della cisterna vi erano complessivamente 3.000 litri di latte di cui 1.000 accompagnati da documento di trasporto e 2.000 privi di ogni tracciabilità.

In considerazione della promiscuità rilevata, risultava impossibile la distinzione tra il prodotto tracciato e quello non tracciato. Pertanto, si è proceduto al sequestro amministrativo, dell’intero quantitativo.

Il latte sequestrato era destinato a un caseificio della provincia di Palermo, pronto per la successiva lavorazione e trasformazione in latticini e formaggi vari da immettere sul mercato.