Corleone, tragedia familiare: uccide la figlia disabile e poi si toglie la vita. Da poco aveva perso il marito

Una tragedia sconvolgente ha scosso ieri il centro storico di Corleone, dove una donna di 78 anni, avrebbe ucciso la figlia disabile per poi togliersi la vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di entrambe.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe strangolato la figlia 47 anni, affetta da una forma di autismo, utilizzando una corda. Subito dopo si sarebbe impiccata all’interno dell’abitazione. Le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

La comunità di Corleone è sotto shock. In paese molti ricordano il marito di Lucia, un ex infermiere dell’ospedale dei Bianchi, morto otto mesi fa e conosciuto per la sua bontà e disponibilità. Da allora, raccontano i residenti, la donna avrebbe dovuto affrontare da sola la gestione quotidiana della figlia disabile, vivendo un progressivo stato di isolamento e difficoltà.

Gli inquirenti stanno approfondendo il contesto familiare e le condizioni psicologiche della donna nelle settimane precedenti il dramma. La Procura ha disposto gli accertamenti di rito.

La tragedia ha suscitato profonda commozione in tutto il territorio, lasciando una comunità attonita davanti a un gesto estremo maturato in un quadro di forte fragilità.