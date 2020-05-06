CORONAVIRUA: I DATI DI OGGI DELLA REGIONE SICILIA, MENO RICOVERI MA PURTROPPO ANCORA 3 MORTI

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle 16 di oggi, mercoledì 6 maggio, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.Quest...

Questi i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle 16 di oggi, mercoledì 6 maggio, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: Agrigento, 69 (0 ricoverati, 65 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 125 (16, 26, 11); Catania, 691 positivi (82 ricoverati, 240 guariti, 90 deceduti); Enna, 292 (114, 100, 29); Messina, 370 (71, 130, 52); Palermo, 397 (58, 95, 30); Ragusa, 54 (3, 33, 7); Siracusa, 111 (36, 99, 25); Trapani, 92 (4, 42, 5).

Ieri a Catania si avevano 685 positivi (+6), 84 ricoverati (-2), 239 guariti (+1), 88 deceduti (+2).

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 92.999 (+1.693 rispetto a ieri), su 83.908 persone: di queste sono risultate positive 3.281 (+14), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.201 (-1), 830 sono guarite (+12) e 250 decedute (+3).

Degli attuali 2.201 positivi, 384 pazienti (-9) sono ricoverati – di cui 25 in terapia intensiva (-1) – mentre 1.817 (+8) sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.