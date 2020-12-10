CORONAVIRUS: 1.059 NUOVI CASI POSITIVI OGGI IN SICILIA, RECORD DI GUARITI, 32 MORTI

Sono 1.059 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.526 tamponi effettuati. I decessi sono 32, che portano il totale a 1.895.Con i nuovi casi sono 36.969 gli attuali po...

Sono 1.059 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.526 tamponi effettuati. I decessi sono 32, che portano il totale a 1.895.

Con i nuovi casi sono 36.969 gli attuali positivi, con un decremento di 1.678 casi rispetto a ieri. Di questi 1.539 sono i ricoverati (33 in meno rispetto a ieri): 1.342 pazienti in regime ordinario (-32) e 197 (-1) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 35.430 persone. I guariti sono 2.705. La distribuzione dei nuovi contagi per province vede Catania 424, Palermo 209, Messina 143, Ragusa 62, Trapani 99, Siracusa 35, Agrigento 52, Caltanissetta 25, Enna 35.

DATI ITALIA

Sono 16.999 i contagi da coronavirus resi noti oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri morti 887 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 171.586 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.291, con un calo di 29 unità.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 16.999 contagiati

• 887 morti

• 30099 guariti

-29 terapie intensive | -565 ricoveri

171.586 tamponi

Tasso di positività: 9,9% (-0,9%