CORONAVIRUS: 1049 AMMALATI, 29 I MORTI, 50 LE PERSONE GUARITE

Sono 1.049 le persone che ad oggi risultano positive al Coronavirus Covid-19. A queste si aggiungono 29 persone che hanno perso la vita e 50 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall'inizio dell...

Sono 1.049 le persone che ad oggi risultano positive al Coronavirus Covid-19. A queste si aggiungono 29 persone che hanno perso la vita e 50 guariti in tutta Italia. Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza sono stati dunque 1.128 i contagiati.

Si tratta dell'ultimo bilancio fornito dal capo della Protezione civile.

"Le persone ricoverate sono il 38%" delle persone malate "e il 10% in terapia intensiva". Lo afferma il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, parlando alla Protezione civile.

In Lombardia ci sono 552 positivi, 40 dimessi e 23 deceduti. In Veneto 189 positivi, due deceduti. In Emilia Romagna 213 positivi, quattro deceduti. In Piemonte undici positivi. In Liguria 38 positivi, quattro dimessi. Marche: undici positivi. In Toscana dieci positivi, un dimesso. In Sicilia, 2 positivi e 2 dimessi. Nel Lazio tre positivi. Campania: 13 positivi. In Puglia tre positivi. A Bolzano un positivo. In Abruzzo due positivi. In Calabria un positivo.