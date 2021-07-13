CORONAVIRUS, 174 NUOVI CASI E 4 MORTI IN SICILIA: CURVA IN CALO

Sono 174 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 15.499 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende consistentemente rispetto al fine settimana e si attesta...

Sono 174 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 15.499 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende consistentemente rispetto al fine settimana e si attesta poco sopra l' 1,1%, praticamente la metà di ieri, dopo essere arrivata fino al 2,5%.

L'isola è di nuovo al terzo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro, Lombardia e Veneto.

Gli attuali positivi sono 3.795 con un aumento di 60 casi. I guariti sono 110 mentre nelle ultime 24 ore mentre le nuove vittime sono 4 e il totale dei decessi sale a 5.996.

Sul fronte ospedaliero continua la risalita dei ricoverati che sono adesso 159 i ricoverati, uno in più rispetto a ieri, e 20 in terapia intensiva, due in più rispetto a ieri

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa balza Agrigento con 44 casi seguita da Caltanissetta con 36 casi, Palermo 27, Trapani 24, Catania 20, Ragusa 11, Siracusa 8, Messina 4 e nessun caso oggi a Enna.

DATI ITALIA

Sono 1.534 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 13 luglio 2021, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 20 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 192.543 tamponi, il tasso di positività scende allo 0,8%. Calano i pazienti covid in ospedale rispetto alla giornata di ieri (-21) e si registra un ricovero in meno in terapia intensiva, dove gli ingressi odierni sono stati 7.