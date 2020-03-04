CORONAVIRUS: 18 CASI POSITIVI IN SICILIA, IL GOVERNO VALUTA LA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE
Dall'inizio dei controlli sul coronavirus, i laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) hanno effettuato 367 tamponi, di cui 349 negativi. Sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 18 campioni, di cui quattro già validati (tre a Palermo e uno a Catania).
Risultano ricoverati 5 pazienti (tre a Palermo e due a Catania), mentre 13 sono in isolamento domiciliare. Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.
Il governo, riunito a Palazzo Chigi, sta valutando la chiusura di tutte le scuole d'Italia a causa dell'emergenza coronavirus. Lo confermano fonti ministeriali, chiarendo che ancora "nessuna decisione è stata presa al riguardo". La sospensione delle lezioni potrebbe andare dalle due settimane a un mese.