CORONAVIRUS, 3 GUARITI A PATERNO'
Tre guariti a Paternò tra le persone affette da Coronavirus. Lo comunica il sindaco Nino Naso:Oggi iniziamo la giornata con una bellissima notizia: altri tre nostri concittadini sono guariti dal Coron...
A cura di Redazione
06 maggio 2020 20:58
Tre guariti a Paternò tra le persone affette da Coronavirus. Lo comunica il sindaco Nino Naso:
Oggi iniziamo la giornata con una bellissima notizia: altri tre nostri concittadini sono guariti dal Coronavirus, di cui un ospedalizzato che già oggi lascerà l'ospedale per riabbracciare i suoi cari.
Mi raccomando siate responsabili, l'emergenza non è finita, dipende tutto da noi! #andràtuttobene