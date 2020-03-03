CORONAVIRUS, 3 PROF POSITIVI: CHIUSA FACOLTÀ AGRARIA A CATANIA

Tre docenti del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente sono risultati positivi ai test del coronavirus. Lo rende noto il rettore, precisando che "la conferma definitiva arriverà dai cen...

Tre docenti del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente sono risultati positivi ai test del coronavirus. Lo rende noto il rettore, precisando che "la conferma definitiva arriverà dai centri nazionali preposti".

I tre professori "sono tutti a casa, sotto osservazione, e nessuno di loro è in gravi condizioni". Erano stati a un congresso a Udine.

L'Università ha disposto la chiusura delle sedi del Dipartimento fino al 7 marzo per la disinfezioni dei locali.