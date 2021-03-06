CORONAVIRUS, 592 NUOVI POSITIVI E 10 MORTI IN SICILIA . CRESCONO I CASI IN ITALIA

Sono 592 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.236 tamponi processati. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi.Le vittime sono state 10 nelle ultime 24 ore e portano il totale...

Sono 592 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 26.236 tamponi processati. La regione è undicesima nel contagio giornaliero di oggi.

Le vittime sono state 10 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.223. Il numero degli attuali positivi è di 19.727, con decremento di 2.951 casi rispetto a ieri. I guariti sono 3.533. Negli ospedali i ricoverati sono 783, sette in meno rispetto a ieri, quelli in terapia intensiva sono 121, uno in più. La distribuzione nelle province vede Palermo con 254 casi, Catania 79, Messina 63, Siracusa 29, Trapani 32, Ragusa 43, Caltanissetta 36, Agrigento 45, Enna 11.

BOLLETTINO SICILIA 6 MARZO:

TOTALE CASI: 155.812 (+592)

DECEDUTI: 4.223 (+10)

GUARITI: 131.861 (+3.533)

TAMPONI: 26.236 (+3.075)

• % POSITIVI / TAMPONI: 2,26%

• % POS. / CASI TESTATI: 12,83%

• CASI TESTATI: 4.615

🏥 Terapie intensive: 121 (+1)

🏥 Ricoveri: 662 (-8)

😷 ATTUALI POSITIVI: 19.727 (- 2.951) ‼️

DATI ITALIA

Sono 23.641 i contagi da coronavirus in Italia oggi, sabato 6 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 307 morti, che portano il totale a 99.578 dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 355.024 tamponi, con un tasso di positività al 6,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva aumentano: sono ora 2.571 (+46).

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 23.641 contagiati

• 307 morti

• 13.984 guariti

+46 terapie intensive | +327 ricoveri

355.024 tamponi

Tasso di positività: 6,7% (+0,3%)

5.231.708 dosi di vaccino somministrate in totale