CORONAVIRUS, 84ENNE AFFETTO DA ALTRE PATOLOGIE È MORTO ALL'OSPEDALE GARIBALDI NESIMA

Un uomo di 84 anni è deceduto la notte scorsa nell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

Il paziente, si legge in una piccola nota dell’azienda, «affetto da altre molteplici gravi patologie, era risultato positivo al Covid-19».

Sono 596 persone le persone positive al coronavirus in Sicilia (138 in più rispetto a ieri). Lo dice la Regione siciliana. Dall'inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 5.580. Risultano ricoverati 275 pazienti (37 a Palermo, 106 a Catania, 57 a Messina, 1 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 21 a Siracusa e 13 a Trapani) di cui 55 in terapia intensiva, mentre 321 sono in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa)