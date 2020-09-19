CORONAVIRUS, 98 I NUOVI CONTAGI IN SICILIA, MENO CASI IN TERAPIA INTENSIVA

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi sabato 19 settembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salu...

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17 di oggi sabato 19 settembre. Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi in Sicilia sono 98, portando il totale da inizio epidemia a 5.846.

Di questi, sono 191 i ricoverati con sintomi, con 13 persone in terapia intensiva (-2). Si attesta a 2028 il numero di soggetti in isolamento domiciliare.

Continua a preoccupare la situazione nel Palermitano, anche a causa del cluster registrato alla missione Speranza e Carità di Biagio Conte.

Calano i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, che scendono a 4344, con un totale che si attesta così a 429.143 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi, il cui totale rimane fermo a 296 morti.

Anche oggi, sono buoni i dati sotto il fronte dei guariti, che registra un confortante +23. Questo porta il totale dei dimessi a 3318.

DATI ITALIA

Dopo l'impennata di ieri, con 1.907 contagi, tornano a calare i nuovi casi di Covid in Italia: oggi sono 1.638, per di più con 103.223 tamponi (ieri erano poco meno di 100mila). Aumentano invece, dopo giorni di stabilità a cavallo dei dieci, i decessi, che oggi sono 24 (ieri 10). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 1638 contagiati

• 24 morti

• 909 guariti

+7 terapie intensive | -7 ricoveri

103.223 tamponi