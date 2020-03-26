CORONAVIRUS, A BELPASSO UN ALTRO CASO POSITIVO: SONO NOVE

Salgono a 9 i casi di positività al Coronavirus registrati a Belpasso. La notizia è stata comunicata pochi minuti fa dal sindaco Daniele MottaEcco il posto:Le iniziative di solidarietà si moltiplicano...

Salgono a 9 i casi di positività al Coronavirus registrati a Belpasso. La notizia è stata comunicata pochi minuti fa dal sindaco Daniele Motta

Le iniziative di solidarietà si moltiplicano a Belpasso e questo mi rende FIERO di essere il sindaco di questa meravigliosa comunità. Solo per fare qualche esempio, a parte quelle dei giorni passati che già conoscete, oggi una ditta ha donato centinaia di vasetti di marmellata, un’altra ditta igienizzante, altri, tessuti, buoni, le sarte cuciono mascherine, le associazioni si sono messe in moto.

Abbiamo iniziato a dividere le mascherine già pronte, ricordo che ne verrà consegnata UNA soltanto a chi esce di casa per un giustificato motivo e ne è sfornito. Vi prego di non fare i “furbi”, i quantitativi sono limitati e cerchiamo di garantirne almeno una a famiglia.Oggi ho firmato un’Ordinanza per la sanificazione delle parti comini dei condomini, è stata una decisione sofferta, non mi piace “imporre” le cose, ma credo che sia una battaglia che stiamo facendo per noi stessi e ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte.

AD OGGI I CASI DI CORONAVIRUS REGISTRATI A BELPASSO SONO 9 (NOVE)

C’è un caso in più rispetto a ieri, come comunità ci stringiamo alle famiglie che stanno vivendo questo dramma del contagio.

Da oggi pubblicheremo il grafico che abbiamo predisposto sulla base dei dati in nostro possesso circa il numero dei contagiati di Belpasso, per avere una lettura immediata della situazione.

Auguro a tutti voi una buona serata.