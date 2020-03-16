CORONAVIRUS, A CAVALLO O A RACCOGLIERE ASPARAGI, RAFFICA DI DENUNCE IN PROVINCIA

Fioccano in provincia di Catania le denunce a chi non rispetta il decreto del Governo per il contenimento dell’emergenza coronavirus.A Piedimonte Etneo (CT) è stato denunciato un 67enne di Mascali (CT...

Fioccano in provincia di Catania le denunce a chi non rispetta il decreto del Governo per il contenimento dell’emergenza coronavirus.

A Piedimonte Etneo (CT) è stato denunciato un 67enne di Mascali (CT) perché sorpreso mentre a bordo di un calesse faceva passeggiare il suo cavallo.

I Carabinieri di Randazzo hanno denunciato padre e figlio, di 55 e 28 anni, dopo che sono stati sorpresi dai militari mentre andavano a raccogliere asparagi.

I Carabinieri Palagonia hanno denunciato, invece, due gelesi di 32 e 34 anni, ritenuti responsabili della violazione delle disposizioni per il contenimento del coronavirus, dopo che sono stato coinvolti in un incidente autonomo a Mineo lungo la SS. 417 Catania-Gela. I due non sono stati in grado di fornire ai militari giustificate motivazioni della loro presenza in quel luogo.