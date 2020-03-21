CORONAVIRUS, A MISTERBIANCO DENUNCIATI 8 RAGAZZI MENTRE STAVANO GIOCANDO A CALCETTO, CONTINUANO I CONTROLLI E LE DENUNCE

A Misterbianco i militari hanno denunciato 8 giovani di età compresa tra i 20 ed i 23 anni. In via Sardegna, i carabinieri hanno sorpreso i giovani mentre erano intenti a svolgere una partita di calce...

A Misterbianco i militari hanno denunciato 8 giovani di età compresa tra i 20 ed i 23 anni. In via Sardegna, i carabinieri hanno sorpreso i giovani mentre erano intenti a svolgere una partita di calcetto, sfruttando una struttura sportiva di proprietà comunale di libero accesso. I ragazzi, tutti indossanti le rispettive divise sportive, non hanno saputo giustificarsi.

A Palagonia i militari della locale Stazione hanno denunciato un 55enne del posto per l’esercizio abusivo dell’attività di calzolaio. All’uomo, che aveva tra l’altro delimitato l’area d’accesso alla clientela all’interno del locale, è stata comminata una sanzione amministrativa di €. 860,67, nonché è stato segnalato al sindaco per l’attivazione dell’iter per la chiusura dell’attività commerciale.

Sempre a Palagonia i militari del Nucleo Radiomobile hanno deferito un uomo di 51 anni, il quale, aggiratosi a piedi per le vie cittadine, sottoscriveva in occasione del controllo un’autocertificazione asserendo di esser uscito per fare la spesa. La circostanza si rivelava falsa dopo il successivo servizio svolto dai Carabinieri che accertavano come il cittadino avesse voluto soltanto il pretesto per fumare all’aperto.

A Randazzo i militari del Nucleo Radiomobile hanno denunciato due 16enni controllati per le vie del centro cittadino mentre erano intenti a chiacchierare senza mantenere una distanza di sicurezza per la loro salvaguardia.

Uno dei due, tra l’altro, era già stato deferito, per le medesime motivazioni, lo scorso venerdì 13 marzo.