CORONAVIRUS, A PATERNO' SOSPESI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI
“Pur non prevedendo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8/3/2020 prescrizioni specifiche per i Consigli Comunali, ritengo sia di buonsenso sospendere il lavoro delle Commissioni Consiliari Permanenti e del Consiglio Comunale fino al 3 aprile 2020.
Se dovessero rendersi necessarie convocazioni straordinarie ed urgenti il Consiglio andrà convocato a porte chiuse ed in live streaming adottando tutte le prescrizioni igieniche sanitarie previste dal DPCM”.
E’ quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Comunale di Paternò, Filippo Sambataro.