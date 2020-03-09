CORONAVIRUS, A PATERNO' SOSPESI CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI

95047

“Pur non prevedendo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8/3/2020 prescrizioni specifiche per i Consigli Comunali, ritengo sia di buonsenso sospendere il lavoro delle Commissioni...

09 marzo 2020 17:04
News
“Pur non prevedendo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8/3/2020 prescrizioni specifiche per i Consigli Comunali, ritengo sia di buonsenso sospendere il lavoro delle Commissioni Consiliari Permanenti e del Consiglio Comunale fino al 3 aprile 2020.

Se dovessero rendersi necessarie convocazioni straordinarie ed urgenti il Consiglio andrà convocato a porte chiuse ed in live streaming  adottando tutte le prescrizioni igieniche sanitarie previste dal DPCM”.

E’ quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Comunale di Paternò, Filippo Sambataro.

