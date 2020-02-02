CORONAVIRUS, A WUHAN PRONTO IL NUOVO OSPEDALE COSTRUITO IN 10 GIORNI.

Il primo ospedale speciale di Wuhan, deciso e costruito in tempi record per far fronte alla crisi del nuovo coronavirus, è stato completato e domani, come da programma, comincerà ad accogliere i pazie...

A cura di Redazione 02 febbraio 2020 12:30

Condividi