CORONAVIRUS, A WUHAN PRONTO IL NUOVO OSPEDALE COSTRUITO IN 10 GIORNI.
Il primo ospedale speciale di Wuhan, deciso e costruito in tempi record per far fronte alla crisi del nuovo coronavirus, è stato completato e domani, come da programma, comincerà ad accogliere i pazienti.
La struttura, nota con il nome di Huoshenshan, sarà gestito dai medici militari, hanno riferito i media cinesi.
Non è la prima volta che la Cina costruisce un ospedale in tempi record: per la Sars a Pechino una struttura simile è stata realizzata in una settimana con l'impiego di 7 mila operai.
All'inizio dei lavori gli ingegneri pensavano di poter ridurre ancora i tempi della costruzione a una settimana, invece ci hanno impiegato 10 giorni come da progetto iniziale.
Ecco le immagini dei lavori
#Coronarivus #WuhanCoronavirus The purpose built hospital in Wuhan as of yesterday. The construction is scheduled to complete tomorrow, and it is scheduled to admit patients in Feb 6.... Only a 9days constructed 1000 bed hospital.... pic.twitter.com/hBDec3Ck4x
— Mir Hashim Ali 🇵🇰 (@MirHashimAli5) February 2, 2020