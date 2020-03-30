CORONAVIRUS AGGIORNAMENTO DEI DATI DEL COMPRENSORIO, 3 I CASI CONFERMATI A PATERNO'

Aggiornamento sull'andamento della diffusione epidemica da Covid-19 sul nostro comprensorio.Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP – Direzione U.O.C. Epidemiologia di Catania, con la comunicazione de...

Aggiornamento sull'andamento della diffusione epidemica da Covid-19 sul nostro comprensorio.

Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP – Direzione U.O.C. Epidemiologia di Catania, con la comunicazione dei rispettivi Sindaci, aggiorna il numero dei casi positivi.

A Paternò, nella giornata di ieri si sono registrati due nuovi casi di coronavirus a Paternò, portando il numero delle persone positive al COVID-19 a tre persone.

A Belpasso ,ieri si segnala un caso in più, i casi totali di coronavirus sono 10 (dieci) di cui 9 (nove) attualmente attivi e 1 (uno) deceduto.

A Motta sono due i soggetti positivi.

A Misterbianco sono 12 i soggetti positivi al tampone, di cui n. 8 a domicilio e n.4 ospedalizzati

A Biancavilla, ultima comunicazione del Sindaco parla di 5 casi complessivi di Covid 19

In questi momenti , tutti i sindaci fanno appello a continuare a rispettare le regole e di RIMANERE A CASA solo così ne usciremo, il trend dei contagi a livello nazionale sta lentamente calando quindi questo è il momento in cui non bisogna abbassare la guardia.