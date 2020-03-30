CORONAVIRUS, AL GARIBALDI DIECI GUARITI CON COCKTAIL DI FARMACI
E' salito a dieci il numero di persone guarite dal Covid-19 nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. Gli ultimi due sono due uomini di 58 e di 62 anni, anche loro c...
E' salito a dieci il numero di persone guarite dal Covid-19 nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania. Gli ultimi due sono due uomini di 58 e di 62 anni, anche loro curati con una terapia combinata di Idrossiclorichina, Lopinar e Azitromicina.
L'azienda ospedaliera sottolinea come "le guarigioni registrate al Garibaldi lasciano ben sperare sul buon decorso della malattia anche per gli altri ricoverati sottoposti attualmente allo stesso trattamento farmaceutico" e che "continua intanto, per i casi più complessi, la sperimentazione del Tolicizumab".
(ANSA).