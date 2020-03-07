CORONAVIRUS, ALLESTITA AREA PRE-TRIAGE AL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI PATERNO'

Anche il Pronto soccorso dell’ospedale di Paternò si adegua alle direttive dell’assessore Regionale alla Salute, Ruggero Razza, in materia di prevenzione del virus Covid – 19, comunemente detto Corona...

Anche il Pronto soccorso dell’ospedale di Paternò si adegua alle direttive dell’assessore Regionale alla Salute, Ruggero Razza, in materia di prevenzione del virus Covid – 19, comunemente detto Coronavirus.

Questo pomeriggio è stata montata una tenda della Protezione civile, nello spiazzo antistante l’ospedale, in cui si effettuerà il pre triage di pazienti con sintomi influenzali o simili a quelli del coronavirus.

Una misura che non deve assolutamente allarmare nessuno, e che, oltre ad essere in regola con le direttive regionali, serve anche a tutelare i pazienti dal rischio di eventuali contagi e trasmissione del virus.

Ad assistere al lavoro anche il primo cittadino Nino Naso, che dichiara: " In questo modo chiunque riscontrasse sintomi sospetti non dovrà passare dal Pronto Soccorso ma potrà fermarsi prima, ed essere assistito da personale dedicato. Manteniamo alta l'attenzione sull'attuale situazione nel nostro Paese: per noi la prevenzione e la salute dei nostri concittadini vengono prima di ogni altra cosa."

Ad oggi dalla Sicilia sono stati trasmessi all'Istituto superiore di sanità 35 campioni relativi al coronavirus, di cui sette già validati da Roma (tre a Palermo e quattro a Catania). Sono quindi 35 le persone risultate positive in Sicilia, 11 più di ieri.

Risultano ricoverati 8 pazienti (tre a Palermo, tre a Catania, uno a Messina, uno a Caltanissetta, ma proveniente da Agrigento) di cui nessuno in regime di terapia intensiva, mentre 27 sono in isolamento domiciliare. Risulta guarito, dopo il test di conferma eseguito nelle scorse ore, un paziente del Ragusano, mentre dopo ulteriori approfondimenti il paziente ricoverato ieri ad Enna è risultato negativo ed è stato dimesso.

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola reso noto dalla Regione siciliana.

In caso di sintomi, che in questo caso sono febbre oltre 39, e problemi respiratori, non bisogna precipitarsi in ospedale, ma chiamare il proprio medico, la guardia medica o il 112, dichiarando i sintomi e restando a casa.

In questo caso, saranno le autorità sanitarie ad avviare le procedure previste per il virus, in modo da portare i pazienti nelle strutture previste ed evitare il contatto con altre persone che potrebbero essere contagiati. I

l contagio si evita con il lavaggio frequente della mani, coprendo naso e bocca in caso di starnuti, e con altri piccoli accorgimenti che si trovano in tutte le indicazioni ministeriali. La Regione ha messo a disposizione il Numero Verde 800458787 per le informazioni, mentre il Ministero ha attivato il numero 1500.