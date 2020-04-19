CORONAVIRUS ALTRE DUE VITTIME IN PROVINCIA DI CATANIA, A NICOLOSI E ACI CASTELLO
Due vittime nelle ultime ore a causa del Covid-19 a Nicolosi ed a Ficarazzi, frazione di Aci Castello.Ne hanno dato la notizia ufficialmente i sindaci Angelo Pulvirenti e Carmelo Scandurra.Si tratta...
Due vittime nelle ultime ore a causa del Covid-19 a Nicolosi ed a Ficarazzi, frazione di Aci Castello.
Ne hanno dato la notizia ufficialmente i sindaci Angelo Pulvirenti e Carmelo Scandurra.
Si tratta di persone anziane, entrambi ricoverati in Terapia intensiva a causa del Coronavirus.
A Nicolosi il Sindaco conferma un ulteriore caso di uomo positivo , portando il bilancio a 7 in città.
Entrambi i Sindaci, invitano i propri cittadini , ora più che mai si deve rimanere a casa. Si può uscire solo per motivate ragioni di salute, lavoro o necessità. Fermiamo il virus restando a casa! Fatelo per voi stessi e per i vostri familiari”.
