CORONAVIRUS, ALTRI 172 MORTI IN ITALIA. MALATI ANCORA IN CALO

Nelle ultime 24 ore in Italia sono morte altre 172 persone a causa del Coronavirus, portando a 30.911 il totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza. I dati forniti dalla Protezione Civile confermano però il calo dei pazienti nelle terapie intensive e delle persone ricoverate con sintomi. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 221.216, con un incremento rispetto a ieri di 1.402 nuovi casi.

La Regione Lombardia ha comunicato che dei nuovi casi conteggiati oggi, 419 sono riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore. Il numero totale di attualmente positivi è di 81.266, con una decrescita di 1.222 rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 952 sono in cura presso le terapie intensive (-47). Sono 12.865 le persone ricoverate con sintomi (-674), mentre 67.449 persone (pari all’83% degli attualmente positivi) sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 109.039, con un incremento di 2.452 persone rispetto a ieri. In tutto sono stati eseguiti 2.673.655, i casi testati sono 1.741.903.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 221.216 (+1.402)

di cui 81266 attuali (-1.222)

• DECEDUTI: 30.911 (+172)

• GUARITI: 109.039 (+2.452)