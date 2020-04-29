CORONAVIRUS, ALTRI 323 MORTI IN ITALIA. MALATI ANCORA IN CALO

Sono 27.682 i morti in Italia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus: di questi, 323 hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. I dati forniti dalla Protezione Civile confermano però anche il calo nel n...

Sono 27.682 i morti in Italia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus: di questi, 323 hanno perso la vita nelle ultime 24 ore. I dati forniti dalla Protezione Civile confermano però anche il calo nel numero dei malati. Gli attualmente positivi sono 104.657, con una diminuzione di 548 unità rispetto a ieri. I guariti sono in tutto 71.252, in aumento di 2.311 nelle ultime 24 ore. Calano ancora i ricoverati con sintomi (19.210, -513) e i pazienti in terapia intensiva (1.795, -68).

I dati dell'emergenza in Italia

In isolamento domiciliare si trovano ancora 83.652 persone. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 203.591 (+2.086). In tutto sono stati eseguiti 1.910.761 tamponi, i casi testati sono 1.313.460.

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 203.591 (+2.086)

di cui 104.657 attuali (-548)

• DECEDUTI: 27.682 (+323)

• GUARITI: 71.252 (+2.311)