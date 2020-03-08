CORONAVIRUS: ALTRI TRE CASI A PALERMO, GIÀ ESAURITI I POSTI NEI REPARTI MALATTIE INFETTIVE DELLA PROVINCIA

Altri tre nuovi casi di coronavirus a Palermo, dopo il carabiniere ricoverato ieri: si tratta di un camionista di 55anni risultato positivo al tampone dopo che gli è stata diagnosticata una polmonite...

Altri tre nuovi casi di coronavirus a Palermo, dopo il carabiniere ricoverato ieri: si tratta di un camionista di 55anni risultato positivo al tampone dopo che gli è stata diagnosticata una polmonite in fase iniziale. Il camionista è stato trattato nelle tende del pre-triage dell'ospedale Cervello. E' stato trasferito all'ospedale di Caltagirone.

Nella provincia di Palermo, infatti, sono già stati esauriti i posti letto nei reparti Malattie infettive. Sempre al Cervello è ricoverata una donna palermitana che è stata fuori in viaggio ed è transitata dall'aeroporto di Bergamo.

Anche lei è risultata positiva al tampone. E' risultata positiva al coronavirus anche la moglie del carabiniere ricoverato all'ospedale Civico venerdì sera.

La coppia è tornata dal Trentino il 25 febbraio. Marito e moglie avevano lavorato tra caserma e palazzo di giustizia per un paio di giorni.

E' infine ancora ricoverata al Cervello, ma senza febbre, la turista bergamasca, primo caso di coronavirus in città